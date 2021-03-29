В Тюмени сезон опрессовок стартует 17 мая. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сезон опрессовок стартует 17 мая. Именно на этот день запланирован первый этап гидравлических испытаний теплосетей областного центра, который, как и второй, продлится две недели. Следующие пять этапов рассчитаны уже на 12 дней.

– Причиной временного отсутствия горячей воды в домах летом может стать и проведение капремонта на тепловых сетях. Время, которое требуется для замены участков теплотрасс, зависит от сложности объектов. Сроки производства работ всегда согласовываются с администрацией города. Составляя график отключения горячей воды в летние месяцы, специалисты синхронизируют даты проведения гидравлических испытаний со временем капитальных ремонтов там, где это возможно, – прокомментировали в УСТЭК.

В пресс-службе компании отметили, что гидравлические испытания проводятся каждый год в межотопительный период. В прошлом году в Тюмени впервые применили практику сокращения планируемого времени проведения гидравлических испытаний на два дня. Бригады использовали все возможности, чтобы с опережением сроков восстановить подачу горячей воды потребителям. Так, продолжительность третьего этапа гидравлических испытаний в 2020 году составила всего 10 дней, передает «МегаТюмень».