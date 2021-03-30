Погода на 30 марта в Тюмени: плюсовая температура

В Тюмени ожидается плюсовая температура. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 30 марта, день будет облачным – с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 10 – 11 градусов, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут минус 1. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. На Алексея Тёплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно – весна запоздает. Большие ручьи тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет – снизу течет».