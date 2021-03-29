В Тюменской области в пожарах за неделю травмировались шесть человек

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 40 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 40 пожаров. Травмировано 6 человек, 2 спасено.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 39 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. 44 раза спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали не оставлять детей дома без присмотра взрослых, напомнить им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб.