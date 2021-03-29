Тюменка попалась на уловки мошенника, «продающего» резиновые перчатки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть голышмановской полиции поступило заявление от 31-летней местной жительницы о хищении денег. Потерпевшая в одной из социальных сетей нашла интернет-магазин по продаже резиновых перчаток по привлекательной цене.

Перейдя по ссылке моментального заказа, потерпевшая указала свои данные и реквизиты своей банковской карты, после чего ей поступило сообщение о списании трех тысяч рублей с ее карты. Затем, потерпевшая написала в службу поддержки сайта, где ей ответили, что платеж в базу данных не поступил. Для того чтобы вернуть деньги, заявительница перешла по ссылке, отправленной ей из службы поддержки, куда снова ввела реквизиты своей карты.

– После этого женщине вновь поступило СМС-сообщение о списании более двух тысяч рублей. Таким образом, заявительница лишилась более пяти тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время полицейские устанавливают личность, причастную к совершению преступления. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.