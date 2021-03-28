Еще четыре тюменца скончались от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Еще четыре тюменца умерли от коронавируса. Им было 52 до 81 года.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 пациента: женщина, 79 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 81 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 75 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 52 года, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались373 пациента с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 63 случая заболевания (всего с начала пандемии - 33426), 64 человека выздоровели (за весь период - 31502), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 612 человек остаются под медицинским наблюдением, 619 – на перевахтовке.