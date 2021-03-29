Погода на 29 марта в Тюмени: снег прекратится к середине дня

В Тюмени снег прекратится к середине дня. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 марта, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Температура воздуха ночью будет минус 2 градуса, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут минус 3 – 6. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», «Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит». А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег – родится хлеб».