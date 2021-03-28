Плюс шесть футболистов: ФК «Тюмень» готовится к сезону ПФЛ. Фото - fc-tyumen.ru.

ФК «Тюмень» готовится к сезону ПФЛ. Первый матч пройдет 4 апреля.

Сейчас «Тюмень» в четвертой группе ПФЛ занимает второе место в турнирной таблице, впереди только «Новосибирск». Матчи 16-го тура Олимп-Первенства России 2-го дивизиона прошли 10 ноября. 17-й тур начнется 4 апреля. В следующее воскресенье «Тюмень» сыграет на «Геологе» с «Волгой» из Ульяновска (команда на 3-м месте в турнирной таблице).

Стало известно, что на трибуны пустят болельщиков. Билеты стоимостью до 400 рублей на домашние матчи уже есть в продаже на сайте kassy.ru.

Во время зимнего трансферного окна «Тюмень» покинули семь футболистов: Аркадий Симанов, Руслан Навлётов, Никита Чалый, Андрей Титов, Тимур Байжанов, Дмитрий Садов и Евгений Ушаков. Ряды же пополнили шесть футболистов. Пятеро из них до этого представляли клубы ФНЛ – Сергей Киряков (тольяттинский «Акрон»), Даниил Криворучко («Оренбург»), Виталий Горулёв («СКА-Хабаровск»), Максим Казанков («Томь») и Никита Мацхарашвили («Шинник»). Из чемпионата Армении перешёл Максим Машнёв («Урарту»), передает «Вслух.ру».