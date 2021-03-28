В Тобольском музее прошли лекции по истории. Фото - tiamz.ru.

В Тобольском музее прошли лекции по истории. Заповедник продолжает активную просветительскую работу.

Так, научный сотрудник сектора этнологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН Юрий Квашнин выступил с темой «Вниз по Тазу до избушки Мамеева», где рассказал о своих исследованиях истории одной семьи тобольских мещан Мамеевых.

С лекцией «Российские немцы на службе Отечества» во Дворце Наместника аудиторию познакомила кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Надежда Загороднюк. Автор познакомила присутствующих с начальными страницами истории российских немцев и формированием немецкой диаспоры в Сибири.

В Музее истории управления Сибирью на днях вновь звучала музыка. В музыкальной гостиной «Хочу правды! Великие реалисты». А 28 марта в 15:00 Музей уникальных книг и редких изданий приглашает на открытие книжной выставки «Имена в архитектурном наследии Тобольска», посвященной 335-летнему юбилею окончания строительства Софийско-Успенского Собора.