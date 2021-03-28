В Тюмени современные технологии помогают врачам наблюдать пациентов. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменских больницах работают центры дистанционного сопровождения пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Дистанционное сопровождение на дому осуществляется в том случае, если показаний к очному приёму нет.

Так, по состоянию на середину марта 2021 года специалистами проведено 151 437 консультаций пациентов. Без очного визита выписано 7 095 листов временной нетрудоспособности, 68 778 электронных рецептов на удаленном консультировании, в том числе 13 107 рецептов - льготным пациентам с коронавирусной инфекцией.

Наблюдать пациентов с пневмонией, лёгким течением коронавирусной инфекции, контактных пациентов, а также выписанных из стационара врачам помогает и роботизированный обзвон. Звонки осуществляются с согласия самих пациентов.

Робот-помощник просит ответить на вопросы, которые характеризуют состояние человека: отмечается ли ухудшение самочувствия, повышалась ли температура, имеется ли одышка, боли, есть ли вопросы по текущей терапии. Посредством регионального мобильного приложения «Телемед-72» врачи провели 1520 консультаций, передает «АиФ - Западная Сибирь».