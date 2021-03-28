Тюменцам рассказали, почему пропадает обоняние. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцам рассказали, почему пропадает обоняние. Не всегда виной тому коронавирус. Основной симптом COVID-19 наблюдается у 73% пациентов, у 25% он остается единственным заметным.

– Иногда ответ на вопрос, почему обоняние пропало, очевиден: например, в случае травмы головы. Однако бывают ситуации, когда причину очень сложно установить окончательно. Среди основных причин потери нюха могут быть болезни носовых пазух: аллергии, хронический риносинусит. Еще одна из причин – полипы в носу, которые сопровождаются также воспалением и отеком, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

При травмах головы около 30% пациентов испытывают какие-либо нарушения в восприятии запахов. Это часто происходит в тех случаях, когда удар пришёлся в затылок, передает «Тюменская область сегодня».