В Тюмени снизилось количество преступлений. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени снизилось количество преступлений. При этом их раскрываемость увеличилась.

Так, в областной столице за прошлый год было зарегистрировано 13 тыс. 800 преступлений — на 6,4% меньше, чем годом ранее (14 тыс. 747). В области — 24 тыс. 757 преступлений, снижение на 7,1% (26 тыс. 648). В обоих ведомствах при этом отмечают рост выявленных злодеяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и экономической направленности.

При этом снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. В Тюмени, в частности, уменьшение составило 24% и 17,8% соответственно.

Полицейские улучшили раскрываемость преступлений. В Тюменской области она составила 54,3%, что выше общероссийского показателя. Раскрыто почти 500 преступлений прошлых лет. Выявлено более 11 тысяч лиц, совершивших преступления, передает «Вслух.ру».