Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 марта 2021 года увеличилось на 63 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 63 и составило 33 426 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.