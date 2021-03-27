Тюменец избил незнакомого мужчину из-за цвета обуви Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратился 22-летний местный житель, которого избил хулиган. По словам потерпевшего, в подъезде его дома к нему пристала компания ребят. Один из них заявил, что ему не нравится цвет обуви парня, а после начал избивать. Решив, что наказал молодого человека, он скрылся с места происшествия.

– В итоге у тюменца диагностировали переломы носа и челюсти, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

В скором времени сотрудники задержали хулигана. Им оказался 18-летний местный житель. Теперь парень обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет тюрьмы.