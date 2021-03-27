Родителей тюменских подростков приглашают на встречу с именитым психологом

Фото: личная страница Никиты Карпова в соцсетях

В Тюмень приедет известный детский психолог Никита Карпов. Он проведет несколько очных консультаций для родителей подростков

Всего за один визит специалист расскажет родителям, что же происходит с их сыном или дочерью, к чему стоит готовиться, даст базовые рекомендации по общению с любимым чадом, окажет психологическую поддержку, а также поможет понять, стоит ли в дальнейшем обращаться к психологу или другим специалистам.

Также Никита уточнил, что на прием может прийти и сам подросток, но только если это его идея. Тогда семья посетит сразу две консультации: одну - родители и одну - подросток.

Чтобы попасть на прием, необходимо написать Никите Карпову в личные сообщения в соцсети Instagram.