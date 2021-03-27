Погода на 27 марта в Тюмени: до +4 градусов

Погода на 20 марта в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 27 марта, в Тюмени ожидается переменная облачность. Утро выдастся ясным, а затем небо накроют тучи, хотя осадков не ожидается.

Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов. К вечеру немного похолодает до 0 градусов, а ночью температура опустится до -1. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скорость 3-8 м/с.

По народному календарю 27 марта почитается святой Венедикт Нурсийский (Скотник). На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривая от дурного глаза.

Наблюдали наши предки и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.