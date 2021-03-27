Тюменцы могут научиться создавать собственные проекты

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В Тюмени стартует «Школа продюсеров сообществ». В ней участники узнают, как собрать сильную команду и заключить партнерство с государственными, коммерческими и общественными организациями. Кроме того, участники смогут разработать стратегию развития собственного тематического сообщества.

Принять участие могут менеджеры проектов, члены действующих тематических сообществ, бизнесмены, некоммерческие организации и социальные предприниматели, исследователи, социологи, методологи и представители медиа, а также все желающие, которые хотят развивать сообщества в регионе.

Школа включает пять образовательных программ, которые участники будут изучать на протяжении трех с половиной месяцев. Они самостоятельно разработают идею и стратегию развития тематического сообщества, проведут анализ целевой аудитории и первое событие. Каждый модуль сопровождается лекцией от федерального эксперта с дальнейшей проработкой в группе. Участники могут выбрать одно из восьми тематических направлений.

Подать заявку может любой желающий от 25 лет. Регистрация открыта на сайте создайсообщество.рф до 31 марта. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.