Тюменские ученые выяснили, как пандемия повлияла на рынок труда Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские ученые выяснили, как пандемия повлияла на цифровизацию занятости и нехватку молодых специалистов на рынке труда.

Как рассказала кандидат экономических наук, профессора кафедры экономики и финансов, заведующая лабораторией исследований рынка труда ФЭИ Марина Гильтман, коронавирус повлиял на многое. В частности, удалось выяснить, что достаточно весомая часть работников, особенно высококвалифицированных, может работать удаленно.

По словам эксперта, вопрос работы удаленно касается регионов. Есть ряд работников еще более высокой квалификации, проживающих в других городах, которые могут быть заняты на рынке труда Тюмени и Тюменской области без смены места жительства.

Также эксперт считает, что упомянутые тенденции существенно повлияют на рынок труда региона в будущем.

– Исследования будут проводиться еще долгое время. Общая ситуация будет проанализирована в более спокойном режиме, – сообщила ученый.