Тюменских музыкантов приглашают поучаствовать в школе продюсеров сообществ

Фото: M'uzLab, соцсеть ВКонтакте

В Тюмени стартует набор в школу продюсеров сообществ. Те, кто неравнодушны к музыке и готовы развиваться в этом направлении, могут подать заявку уже с 8 апреля.

- Жду в команду людей, которые любят музыку или занимаются ей, всех, кто мог бы развиваться в этой индустрии. Самое главное - любовь к этому делу, а также умение давать конструктивную обратную связь. До июля мы разработаем стратегию нашего сообщества с экспертами, продумаем идеи и начнем готовить к реализации наш первый общий проект, - рассказала основатель и руководитель лаборатории M'uzlab Сюзанна Иванова.

Работа в школе продюсеров сообществ продлится до 1 июля. Слушателей ждут пять образовательных модулей.

Желающие принять участие в проекте могут написать Сюзанне Ивановой в личные сообщения и оставить заявку на сайте создайсообщество.рф.