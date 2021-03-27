Тюменские подростки отправятся на две недели в эколого-краеведческую экспедицию

Фото: "ЧИР", соцсеть ВКонтакте

Летом около сотни тюменских подростков из областного детского движения «ЧИР» оправятся в эколого-краеведческую экспедицию. Она запланирована с 13 по 27 июля. Сопровождать их будут местные эксперты.

Ребятам предстоит прожить две недели в палаточном лагере в Вагайском районе. Уже 14 лет экспедиция проходит на территории Памятника природы «Крюковское» - статус ему присвоили благодаря научной деятельности «ЧИР». Дети будут наблюдать за растениями и животными, а также освоят навыки исследований и выживания в природе.

В экспедиции представлены различные направления, например, зоология, гидробиология и даже ихтиология.

- В первые дни экспедиции ребятам предоставляется возможность посетить все направления и выбрать то, которое больше нравится, чтобы заниматься им на протяжении всей смены. По итогу экспедиции ребята напишут исследовательские работы, - рассказала координатор «ЧИР» Наталья Максимова.