Голышмановские школьники участвуют в региональном проекте «Кадры будущего. Тюменская область»

Фото: Кадры будущего | Тюменская область, соцсеть ВКонтакте

В Голышмановском городском округе стартовал региональный проект «Кадры будущего. Тюменская область». Поучаствовать в нем пригласили активных, целеустремленных и деятельных ребят от 14 до 17 лет, из которых сформировали пять команд. Им предстоит создать социально-экономические проекты для развития региона. Помогать им будут наставники и тьюторы.

Предыдущие два сезона «Кадров будущего» проводились в Тюмени. Третий поток организаторы решили запустить в восьми муниципальных образованиях: Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Уватском и Нижнетавдинском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах. Всего планируется задействовать около 300 детей, 40 наставников и столько же тьюторов.

– Раньше дети выезжали в Тюмень на сессии и только в те короткие периоды могли собираться вместе, это было не очень удобно. Сейчас все члены проектной команды находятся в одном муниципальном образовании, рядом с ними кураторы и наставники, поэтому они чаще смогут видеться и больше времени уделять проработке и воплощению своих идей, – отметила куратор региональной программы «Кадры будущего» Анастасия Баканова.

Впереди у ребят еще две двухдневные сессии – в апреле и в мае. Летом для них откроют недельную школу, где организуют работу со спикерами и мастер-классами. Завершит региональную программу итоговое мероприятие в Тюмени, на котором участники защитят свои проекты, а эксперты отберут лучшие для реализации в регионе.