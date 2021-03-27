Московские врачи проконсультировали более ста юных тюменцев со сложными заболеваниями Фото: Ольга Крыльцова

Тюменскую областную клиническую больницу № 1 посетили специалисты Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России. В бригаде консультантов – нефролог, гастроэнтеролог, иммунолог-ревматолог и отоларинголог.

Медики приехали на три дня, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями и неясными диагнозами. В итоге они проконсультировали более ста ребят, все они прошли отбор и предварительное обследование. Некоторые из юных пациентов отправятся в РДКБ для дополнительной диагностики.

Кстати, столичных и тюменских врачей уже давно связывают тесные профессиональные отношения и положительные результаты совместной работы. Первая подобная встреча состоялась в мае 2018 года.

– Наше сотрудничество благоприятно отражается на результатах лечения и качестве жизни детей. Часть пациентов продолжит лечение в Тюменской области, но уже с учетом рекомендаций столичных врачей. Другие будут направлены в федеральные центры, – рассказала начальник педиатрической службы тюменской ОКБ № 1 Наталья Горохова.

Отметим, что визит детских врачей прошел в рамках благотворительного проекта «Территория здоровья» между ПАО «Новатэк» и Ассоциацией детских больниц.