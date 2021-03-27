Тюменцам рассказали, как преодолеть весеннюю хандру Фото: Ольга Крыльцова

Не секрет, что в межсезонье резко снижается настроение. Как преодолеть это состояние и не навредить здоровью, тюменцам рассказала руководитель службы семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации Ольга Яковлева.

По словам специалиста, основным лекарством является свежий воздух и солнечный свет.

– Продолжительность солнечного дня увеличивается. Все идем на улицу и подставляем лица под солнечные лучики, чтобы активно вырабатывался витамин D, – призвала психолог.

Если на улице пасмурно, то включаем дома яркие настольные лампы, добавляем в интерьер букеты с цветами и вазы с фруктами, посоветовала психолог.

Второе наставление – физическая активность, так как нагрузка на тело помогает выработке гормона счастья окситоцина.

– Прогулка на свежем воздухе, бег, велосипед, ролики. То есть спорт в любых видах, любая физическая активность. Это эффективное средство поддержать себя весной от хандры, – пояснила эксперт.

Третий совет: ни в коем случае нельзя замыкаться. Обязательно наличие живого общения с друзьями. Переписки со знакомыми в мессенджерах и соцсетях будет недостаточно.

– Любое общение с близкими людьми, теми, кто вас поддерживает, любит и понимает, – обозначила специалист.

Четвертое средство – возврат к своим любимым и подзабытым интересам: от танцев до написания картин.

– Здесь всё индивидуально и зависит от возраста и интересов, – отметила Ольга Яковлева.

Наконец, последнее, но не по значимости – правильное питание, полноценный сон и оптимальный режим труда и отдыха.

– Можно побаловать себя и умеренным количеством горького шоколада. В моменты перепадов настроения это эффективная панацея, – добавила психолог