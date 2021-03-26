В Тюмени безработный с пневматикой напал на продавца комиссионки. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация о разбойном нападении на комиссионный магазин. Стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого – 34-летнего безработного мужчину, уроженца одной из бывших советских республик.

По версии следствия, мужчина зашёл в комиссионный магазин и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал у продавца денежные средства, находящиеся в кассе.

– Опасаясь за свою жизнь, потерпевший показал злоумышленнику, где находятся деньги. Подозреваемый похитил свыше восьми тысяч рублей, после чего поспешно скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенную сумму он потратил на личные нужды. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет и направили его на экспертизу. По данному факту Следственным отделом отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.