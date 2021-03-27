На тюменских трассах пройдет массовая проверка водителей Фото: Ольга Крыльцова

В выходные в Тюменской области пройдет мероприятие #ТрассыБезДТП. Автоинспекторы будут дежурить на федеральных дорогах, выявляя нарушителей. Под особо тщательным контролем окажется территория Уватского района. Там будут стоять наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД.

Сотрудники уделят пристальное внимание соблюдению режима сна и отдыха у водителей. Нередко аварии случаются из-за того, что водители засыпают за рулем от усталости. Особенно часто это случается весной и летом.

Также сотрудники проинспектируют места, где ведутся дорожные работы: проверят наличие знаков, предупреждающих водителей об ограничениях.

Отметим, что с начала года на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 70 ДТП, в которых 12 человек погибли, а 111 получили травмы.