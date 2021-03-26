Елена Вяльбе – о Тюменской области, где пройдет Чемпионат России по лыжным гонкам-2021: «Наша опора и надежда». Фото - csp72.ru.

Тюменская область готова принимать международные соревнования по лыжным гонкам. Об этом заявила сегодня президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после встречи с губернатором Александром Моором.

– Тюмень готова. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня. Я благодарю регион. Мы плодотворно вместе работаем. Область – наша опора и надежда. Надеюсь, и дальше мы будем так же сотрудничать, – сообщила Елена Вяльбе.

По ее словам, регион сейчас занимает одну из лидирующих по рейтингам федерации. Вяльбе заявила, что тут есть серьезные боеспособные и конкурентоспособные молодые ребята – Иван Якимушкин, Денис Спицов и другие. Они уже сейчас достойно представляют не только регион, но и страну в целом.

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