Тюменка оглушила ревнивого мужа бутылкой по лбу. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел № 6 тюменской полиции поступила информация из ОКБ № 2 о том, что к ним доставили 41-летнего местного жителя с раной в лобно-височной области. Стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали 43-летнюю ранее не судимую супругу потерпевшего.

В ходе допроса женщина пояснила, что в день совершения преступления они с мужем распивали алкогольные напитки у себя дома. Между супругами возникла конфликтная ситуация на почве ревности, после чего мужчина стал игнорировать возлюбленную.

– Женщина решила привлечь к себе внимание и кинула в супруга стеклянной бутылкой, причинив тем самым вред здоровью, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Екатерина Валеева.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.