В Голышмановском ГО планируют создать парк национальных культур. Фото - golyshmanovo.admtyumen.ru.

В Голышмановском ГО планируют создать парк национальных культур. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков.

– В трех деревнях Земляновского сельского поселении живут около 600 человек. По национальному составу это русские и казахи, примерно пятьдесят на пятьдесят. Эта территория не очень привлекательна для крупных инвесторов. Люди занимаются сельским хозяйством - животноводством, овощеводством, выращиванием зерновых, – рассказал он.

По его словам, рядом с деревней Земляная есть березовая роща. Тут-то сельские активисты и предложили создать площадку для отдыха и проведения праздничных народных гуляний. Уже построена небольшая деревянная избы.

– Скоро тут появится стационарная казахская юрта. Кроме того, неподалеку, в селе Медведево, есть чувашская община - там люди даже организовали небольшой музей национальной чувашской культуры. Думаю, поляна около деревни Земляная станет привлекательным местом, где все желающие смогут познакомиться с обычаями и традициями наших жителей разных национальностей, – поделился Ледаков, передает «Тюменская линия».