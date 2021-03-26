В Тюменской области – еще пять жертв коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – еще пять жертв коронавируса. Им было от 49 до 82 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 пациентов: женщина, 82 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 78 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 82 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 49 лет, от от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 77 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 363 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 65 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 33 300), 69 человек выздоровели (за весь период – 31 367), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 22 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 624 человека остаются под медицинским наблюдением, 619 – на перевахтовке.