Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 марта 2021 года увеличилось на 65 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 65 и составило 33 300 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 167 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 405 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 880 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 501 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 017 летальных исходов, выздоровел 4 120 161 человек.