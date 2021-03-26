В Тюменской области пройдет финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021-2022. Фото - "Жемчужина Сибири|Тюмень" в ВК.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021–2022 годов состоится в Тюменской области. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

– Тюмень готова. Старты пройдут в «Жемчужине Сибири», где есть все для проведения соревнований такого уровня, – передает слова Елены Вяльбе, которая прибыла на чемпионат России по лыжным гонкам, оперативный штаб региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что уже в ближайшие выходные стартует чемпионат России по лыжным гонкам – 2021. Мероприятие пройдет в центре спортивной подготовки «Жемчужина Сибири», который находится на 45-м километре автомобильной дороги Богандинский – Червишево – Чаплык. Именно туда приглашают всех любителей спорта и обещают, что будет жарко.