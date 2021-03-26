Греф оценил эффект от ИИ в СберБанке в 2021 году в 80-85 млрд рублей. Фото - Сбер.

Экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке в 2021 году может составить 80 – 85 млрд рублей, сообщил журналистам глава СберБанка Герман Греф.

– У нас чистый операционный доход от использования искусственного интеллекта в этом году – 145 миллиардов рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80 – 85 миллиардов рублей, – сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года чистая прибыль СберБанка от использования ИИ составила порядка 90 млрд рублей, превысив прогнозируемый ранее уровень в 56 млрд.