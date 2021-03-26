В Тюмени эпилептологи избавили ребенка-инвалида от приступов. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени эпилептологи избавили ребенка-инвалида от приступов. Мама мальчика обратилась в областной лечебно-реабилитационный центр в 2016 году, когда ему было два года. По ее словам, частые приступы не давали ребенку ни ходить, ни нормально принимать пищу.

В медучреждении назначили необходимые дополнительные обследования, в том числе многочасовой видеоЭЭГмониторинг. В итоге были дифференцированы разные типы приступов, которые носили как эпилептический, так и неэпилептический характер. Необходимо было подобрать не только препарат, но и его дозировку для наиболее эффективного и безопасного лечения.

– Постепенно частота эпилептических приступов у ребенка стала снижаться, а затем приступы и вовсе прекратились. Сегодня мальчик ходит в детский сад, посещает различные кружки, и, несмотря на особенности здоровья, практически ничем не отличается от обычного ребенка, – рассказали в центре.