В Голышмановской школе искусств появились новые музыкальные инструменты. Фото - gdshi.tmn.muzkult.ru.

В Голышмановской школе искусств появились новые музыкальные инструменты. Их доставили по программе поддержки отечественного производителя музыкальных инструментов.

– Администрация округа приобретала рояль для школы искусств. В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 300 тысяч рублей на оборудование у нас виртуального концертного зала. Он пользуется спросом у населения. Теперь даже во время уроков проводим небольшие трансляции – знакомим детей со звучанием органа, редких музыкальных инструментов или симфонического оркестра, – рассказала директор ДШИ Ирина Ларионова.

По ее словам, партия духовых и ударных музыкальных инструментов поступила всего в четыре школы искусств Тюменской области. Это позволит более качественно реализовывать образовательные программы.

– Ещё нам нужны интерактивная доска в кабинет сольфеджио, а также новые баяны, аккордеоны, гитары, саксофоны, вокальная система и микрофоны. У нас большая потребность в современной учебной литературе, в частности в интерактивных пособиях и новых изданиях нот. В кабинет изобразительного искусства требуются муляжи и мольберты, – отметила Ирина Ларионова.