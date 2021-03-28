Погода на 28 марта в Тюмени: незначительное похолодание

В Тюмени незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 марта, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Тюмени покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 4 градуса, днем – плюс 1. Вечером столбики термометров покажут минус 1. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.