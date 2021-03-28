У тюменских аграриев отмечается рост производительности труда. Фото: Вадим Бегун

У тюменских аграриев отмечается рост производительности труда. Это происходит из-за обновления и модернизации производства.

Так, по словам начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, поголовье коров в районе сейчас стабилизировалось на одном уровне, хотя в последние годы была тенденция к сокращению.

– Удерживать свои позиции по валовому производству молока позволяет улучшение продуктивности. С каждым годом в этом отношении есть прогресс. Например, в 2019-м показатель удоя на корову был 6340 килограмм, в 2020-м 6635 килограмм, в этом году ожидаем 6700, – рассказал он.

В свою очередь генеральный директор кролиководческого комплекса «Рощинский» Николай Степанов, что сейчас предприятие достигло поголовья в 19,5 тысяч голов.

– При нынешнем состоянии предприятия, считаю, это численность кроликов близкая к оптимальной. Кроме того, с наступлением тёплой погоды постараемся не только обеспечить комплекс своими кормами, но и по возможности продать часть урожая. По прошлому году видим, что это вполне возможно, – отметил он.