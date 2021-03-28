В тюменской клинике пациентов с раком «обезболивают» чистым спиртом. Фото - "Медицинский город | Тюмень | Онкодиспансер" в ВК.

В тюменском «Медицинском городе» пациентов с терминальной стадией рака «обезболивают» чистым спиртом. Эта методика уникальна для региона, и впервые ее испытал на себе пациент с раком поджелудочной железы 4 стадии.

Как отмечают врачи, победить болезнь на этом этапе уже не получится, однако можно «унять боль» и продлить жизнь. В клинике, чтобы снизить дозу и кратность приема наркотических обезболивающих препаратов, пациенту проводят блокаду чревного нервного сплетения.

– Во время операции в нервное сплетение при помощи специальной иглы под контролем эхоэндоскопа вводится 95% спирт. Нервные окончания частично разрушаются и, как следствие, снижаются болевые ощущуния. Год назад для отделения эндоскопии Медгорода было приобретено специальное оборудование - эхоэндоскопический комплекс, – рассказали в пресс-службе медучреждения.

В результате проведенной операции достигнуто уменьшение болей у пациента, его выписали. В Медицинском городе планируют внедрить эту операцию в повседневную практику, передает департамент здравоохранения Тюменской области.