В Тюменской области пьяный водитель вез 19 детей в школу. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На автодороге Богандинский – Червишево – Чаплык сегодня, 26 марта, автоинспекторы остановили школьный автобус, которым, как оказалось, управлял пьяный водитель. 63-летний мужчина перевозил 19 детей из села Большие Акияры в школу в село Червишево.

Изначально инспекторы ДПС заметили, что не все дети были пристегнуты ремнями безопасности, однако потом еще почувствовали резкий запах алкоголя изо рта водителя.

– Освидетельствование показало наличие 0,30 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина рано утром прошел медконтроль в сельской больнице и утверждал, что не употреблял алкоголь, а пил ягодный морс, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что дети уехали в школу на другом автобусе. Теперь сотрудники ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в червишевской школе и проведение предрейсового медицинского контроля.