Тюменцы вспомнят все хиты лихих 90-х на дискотеке со звездами. Фото предоставлено "КП".

Настоящая весна в лучшем городе Земли начнется с зажигательной дискотеки 6 апреля в тюменском цирке. Концерт «Звезды дискотек 90-х» соберет самых известных представителей музыкальной индустрии того времени, они исполнят хиты, которые буквально заставляли безудержно танцевать в лихое десятилетие.

В этот вечер зрителям помогут поностальгировать Марина Хлебникова, Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина, Сергей Серков, «Братья Грим», Игорек и группа «Божья коровка». Прозвучат такие хиты, как «Чашка кофею», «Подождем твою маму», «Что ж ты лето», «Цветы», «Детство», «Гранитный камушек», «Кустурица» и многие другие.

Хотите отправиться в путешествие в мир поп-музыки 80–90-х? Приходите на шоу, вас ждут 2 часа музыки и веселья!

Организатор оставляет за собой право на замену артиста.

Фото предоставлено "КП".

Что: концерт «Звезды дискотек 90-х».

Где: Тюменский цирк, ул. Первомайская, 15.

Когда: 6 апреля в 19:00.