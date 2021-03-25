На ишимском автовокзале разгуливал мужчина с ружьем. Фото - пресс-служба Уральского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России».

На автовокзале в городе Ишиме задержали пассажира с карабином. Сотрудники Уральского филиала УВО Минтранса задержали 31-летнего жителя Тюменской области и передали его полицейским.

– Охотничий карабин с нарезным стволом обнаружили при досмотре багажа с помощью интроскопа в сумке одного из пассажиров. У задержанного с собой были разрешительные документы на оружие, но по закону карабин этого типа запрещено перевозить в общественном транспорте, – рассказали в ведомстве.

Всего с начала года сотрудники Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса пресекли на объектах транспортной инфраструктуры более 280 различных нарушений.