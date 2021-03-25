В тюменском сквере появился танк Т-54. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в сквере Пограничников появился танк Т-54. Его купили у курганского бизнесмена.

В местной администрации заявили, что в следующем году зеленый уголок будут благоустраивать, тут сохранят патриотическую атмосферу. На территории парка, помимо нового экземпляра, есть и другая военная техника, а также памятники участникам Великой Отечественной войны.

– Одной из концепций, разработанной для дизайн-проекта, предусмотрено упорядочение всех объектов и дополнительное обустройство свободных постаментов. На один из них можно было бы установить танк. Вторая концепция предполагает оставить все объекты на своих местах. При расстановке военной техники будет обязательно учтено мнение архитекторов и пограничников, – отметила заместитель руководителя управы Центрального административного округа Юлия Карнаухова.

Также стало известно, что в сквере могут установить детскую площадку с качелями и песочницами, а любители спорта смогут проводить занятия по мини-футболу, волейболу, заниматься воркаутом и бегом. В западной части сквера появится ландшафтная зона с альпийскими горками. На озелененной территории планируется высадить много деревьев и кустарников.