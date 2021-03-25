Жителю Тюмени удалили огромный нарост на носу. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Областной клинической больнице №2 72-летнему мужчину удалили огромный нарост на носу. Горожанин страдал не только физически, но и морально, ведь новообразование было похоже на второй нос.

Врачи диагностировали у мужчины ринофиму – хроническое заболевание кожи носа, которое характеризуется существенным изменением внешности пациента. Такое встречается крайне редко. Специалисты даже не знают точной причины возникновения такого явления. Может быть, это крайняя степень развития заболевания розацеа или следствие поражения кожи клещом демодексом.

– На коже носа у мужчины появились бугристые мягкие образования с большим множеством расширенных сосудов, а также с увеличенными сальными железами. Заболевание не представляет опасности для здоровья, однако в этом случае образование разрослось до такой степени, что практически закрыло нос, затрудняя процесс дыхания, – сообщили в медучреждении.

В больнице пациенту провели малоинвазивное хирургическое вмешательство по новейшим методикам. При помощи высокотехнологичного радиоволнового аппарата были успешно удалены измененные ткани носа. Операция прошла успешно: скоро тюменец выпишется и сможет вернуться к своей обычной жизни.