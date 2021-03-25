Тюменец погиб, влетев на легковушке в бензовоз. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе сегодня, 25 марта, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествия. Здесь «Лада» столкнулась с бензовозом.

По предварительным данным автоинспекторов, 53-летний житель села Викулово на отечественной легковушке выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом. От полученных травм мужчина погиб на месте.

– Возможно, водитель уснул за рулем. Бензовоз, который ехал без топлива, от удара опрокинулся в кювет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента, – сообщили в пресс-службе ведомства.