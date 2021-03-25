Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 марта 2021 года увеличилось на 68 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 марта 2021 года увеличилось на 68 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 68 и составило 33 235 человек.

За последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.