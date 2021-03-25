В Голышманово зачинщик ссоры поставил точку ударом ножа в грудь оппоненту

В Голышманово зачинщик ссоры поставил точку ударом ножом в грудь оппонента. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел голышмановской полиции поступило сообщение от медиков, что к ним доставили 42-летнего местного жителя. Врачи диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение груди.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 51-летний житель поселка Голышманово.

– Ранение потерпевший получил в ходе конфликта, произошедшего на лестничной площадке одного из домов поселка. В момент происшествия оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник достал нож и ударил им оппоненту в область груди, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.