Тюменец нарвался на мошенника-перевозчика и потерял почти 20 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В один из отделов тюменской полиции с заявлением обратился местный житель. Мужчина пояснил, что хотел воспользоваться услугами перевозчика на одном из популярных сервисов по оказанию услуг, но стал жертвой мошенников.

В ходе переписки перевозчик попросил оплатить деньги заранее и, используя проверенную тактику, завладел реквизитами банковской карты потерпевшего. Тюменцу пришло СМС-сообщение с ссылкой, перейдя по которой и введя все необходимые данные, заказчик лишился более 18 тысяч рублей.

– По данному факту возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть более бдительными и не сообщать реквизиты банковских карт, трехзначный код или иную личную информацию третьим лицам. Будьте бдительны, совершая покупки в интернете.