Погода на 26 марта в Тюмени: плюс 6

В Тюмени плюс 6. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 марта, ясная погода в Тюмени будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 5 – 6. Вечером столбики термометров покажут плюс 2. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое. Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит, быть теплу, а если зяблик – будет холодная погода.