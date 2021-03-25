У озера Песьяное тюменцы обнаружили кучи снега и мусора. Фото предоставлено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта.

Жители Тюмени жалуются на кучи снега, которые нарушители нелегально складируют у водных объектов. Так, недавно свалка снега и мусора была обнаружена у озера Песьяное. К сожалению, это не единственное захламленное место в городе.

– Выявлено четыре участка с кучами снега, бытового и строительного мусора: в районе озера Песьяное (объездная дорога Тюмени), жилого района Казарово, озера Кривое (улица Магистральная) и микрорайона Комарово. Вопрос взят на контроль квартальными соответствующих административных округов. По небольшим объемам свалок напрашивается вывод, что, скорее всего, нарушители – физические лица, – рассказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Смышляев.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, вне специально отведенных мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – двухсот тысяч рублей.