Пенсионерке из Ишима заменили тазобедренные суставы. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Пенсионерке из Ишима Лидии Ронжиной с разницей в три года сделали две операции по замене тазобедренных суставов. 81-летнюю женщину одолела бессонница и непрекращающиеся боли в суставах.

Первую операцию беспокойной горожанке провели в 2017 году. Женщина признает, что у нее был большой страх упасть, так что она даже не могла встать на ноги.

– Тогда я пролежала в больнице 10 дней, потом еще месяц прожила у дочери. А когда поняла, что могу и вставать, и ходить, сразу переехала домой. Вторую операцию мне провели в прошлом году, я встала на ноги уже на следующий день, – рассказывает Лидия Сергеевна.

Сейчас пенсионерка каждый день делает гимнастику и спокойно ходит по дому. Трость для подстраховки берет с собой, только когда выходит на прогулку. Она ведет активный образ жизни и советует своим знакомым заботиться о своем здоровье.

Отметим, что такие вмешательства в областной больнице № 4 города Ишима начали делать в конце 2013 года. За это время специалисты заменили 327 суставов. Пациенты, которым вместо изношенного сустава установили имплант, отмечают, что самый большой плюс эндопротезирования – это отсутствие боли. Протез имеет анатомическую форму здорового сустава и позволяет выполнять весь объём движений.