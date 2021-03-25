В тюменских селах ввели карантин по бешенству животных. Фото - ru.wikipedia.org.

В пяти сельских округах Тюменской области ввели карантин по бешенству животных. Болезнь затронула села Тюменского, Сладковского, Юргинского и Тобольского районов.

Так, с 22 марта карантин вводится в Муллашинском сельском округе, с 23 марта – в Андреевском, в Менжинском, Зоновском и Абалакском сельских округах.

– В основном источником заражения были дикие лисы. На период карантина в сельских округах запрещено проводить выставки и ярмарки животных, ввоз и отлов восприимчивых к бешенству животных для вывоза в зоопарки, – сообщили в Управлении ветеринарии Тюменской области.

Кстати, карантин продлится два месяца. Соответствующие постановления уже подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.