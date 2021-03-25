В Тюмени проходит круглый стол, посвященный годовщине объявления режима самоизоляции. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» проводят круглый стол, посвященный годовщине объявления режима самоизоляции в регионе. На совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном» эксперты обсуждают, чему локдаун научил бизнес и тюменцев.

Во встрече принимают участие:

- Александра Малыгина, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области;

- Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»;

- Юлия Левина, инструктор по йоге фитнес-центра Light-FITNESS;

- Янина Давлатова, директор по маркетингу «АссортиГрупп»;

- Наталья Проскурякова, генеральный директор фитнес-центра Fitberri, посол ГТО в Тюменской области;

- Мария Кашина, руководитель ресторанного проекта PLOVLOUNGE;

- Антон Романов, руководитель арт-проектов «АссортиГрупп».

Эксперты рассказывают, насколько чаще тюменцы стали пользоваться всевозможными интернет-ресурсами, почему формат «домашних тренировок» по-прежнему остается востребованным и как поменялось отношение к медицине и врачам в обществе.